00:33 Uhr

Handwerk wirbt in Grundschulen

Zweiter Durchgang einer Gemeinschaftsaktion mehrerer Institutionen ist gestartet

Der Landkreis Donau-Ries, der Wirtschaftsförderverband Donauries, die Handwerkskammer, das Staatliche Schulamt und Handwerksbetriebe haben den zweiten Durchgang einer gemeinsamen Aktion zur Berufsorientierung an Grundschulen gestartet. Ideengeber ist Kreisrat Erwin Taglieber.

Nach der positiven Resonanz im vorigen Jahr wird die Initiative fortgesetzt. Grundschulen im Donau-Ries-Kreis laden zu Elternabenden für die dritten Klassen ein, bei denen Handwerksmeister aus der Region über die vielseitigen Möglichkeiten und Chancen einer dualen Ausbildung im Handwerk berichten.

Fachkräftemangel und neue Wege, Fachkräfte langfristig zu sichern, sind Themen, die laut Pressemitteilung auch den Landkreis beschäftigen: „Insbesondere die Suche nach Auszubildenden fällt immer mehr Branchen und Betrieben hier in der Region schwer – davon ist auch das Handwerk sehr stark betroffen.“ Ziel der Aktion in den Grundschulen sei daher, Eltern und Schüler erstmals an das Thema Handwerk und auch die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten heranzuführen. Die bei einigen fest verankerte Vorstellung, dass mit einem Abschluss im Handwerk nur wenig erreicht werden kann, sei irrtümlich. Die Wege und Möglichkeiten, die sich dort auftun, seien vielfältig. Welche unterschiedlichen Optionen und Weiterbildungsprogramme es gibt, wollen die Handwerksmeister in ihren Vorträgen aufzeigen.

Gerade im Hinblick auf die aktuellen Fachkräfteentwicklungen im Handwerk sieht Landrat Stefan Rößle das gemeinsame Projekt als große Chance für die Region, nachhaltig Fachkräfte zu sichern und die Ausbildung im Handwerk noch stärker zu fördern. (pm)

Themen Folgen