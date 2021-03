vor 48 Min.

Hans-Georg Stapff live auf Youtube

Der Donauwörther Liedermacher präsentiert sein Konzert am Samstag im Internet.

Liedermacher lädt am Samstag zum Konzert

Zu seinem Konzert „Wegweiser-Tour“ lädt Hans-Georg Stapff ein. Der Organisator des „Donauwörther Notenkessels“ zeigt hier seine Liedermacher-Seite. Nach einem gelungenen Gospel-Auftakt wird am kommenden Samstag, 6. März, 19 Uhr, in dieser coronabedingt etwas anderen Veranstaltungsreihe der Pop an der Reihe sein.

Hans-Georg Stapff hat schon viele Lieder über biblische Texte und über seine eigenen Lebenswahrnehmungen und Gedanken geschrieben und präsentiert. Der thüringische Unterfranke, der seit 36 Jahren im bayerischen Schwaben lebt und wirkt, bringt im Moment seine dritte CD auf den Markt. Nach „Entscheidung“ und „Baum und Herz“ kommt jetzt „Himmel ist Hier“. Aus den beiden letztgenannten ist das aktuelle Konzertprogramm (mit Klavier) zusammengestellt, welches – da bleibt er sich treu – weiterhin „Wegweiser-Tour“ heißt.

Das Konzert wird per Youtube live aus der Christuskirche übertragen. Dafür sorgt ein professionelles Technik-Team. Auf der einen Seite gehen damit seine Lieder weltweit hinaus. Auf der anderen Seite, gesteht Stapff: „Was mir fehlen wird, ist eine Kirche voll mitsingender Menschen. Ich geb mein Bestes!“

Die weiteren Termine des Notenkessels: Gospel-Begegnung mit Miriam Schäfer und Hanjo Gäbler online (Sonntag, 14. März, 14 Uhr) und Liedermacherkonzert mit Pascal Blenke und Band online (Samstag, 20. März, 19 Uhr). (dz)

Der Link zum Konzert mit Hans-Georg Stapff mit allen Informationen und Spendenmöglichkeit ist auf der Seite www.notenkessel.de eingerichtet.