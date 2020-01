vor 44 Min.

Hans Leipelt: Gedenken an einen mutigen Menschen

Von den Nazis ermordet, jährt sich Hans Leipelts Todestag zum 75. Mal. In Donauwörth wird an ihn erinnert

Am 29. Januar jährt sich zum 75. Mal die Ermordung des Widerstandskämpfers Hans Leipelt in München-Stadelheim. Er war am 13. Oktober 1944 vom Volksgerichtshof in Donauwörth (der Justizpalast in München war bereits zerstört) wegen „Wehrkraftzersetzung und Volksverhetzung” zum Tode verurteilt worden.

Seine Freundin Marie-Luise Jahn erhielt aus gleichen Gründen zwölf Jahre Zuchthaus. Weitere am Widerstand beteiligte Freunde aus dem Chemischen Institut des Nobelpreisträgers Heinrich Wieland wurden zu unterschiedlich langen Gefängnisstrafen verurteilt. Hans Leipelt, Student der Chemie in München, erhielt das sechste Flugblatt der Weißen Rose am 18. Februar 1943. Das war der Tag, an dem Hans und Sophie Scholl im Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität München beim Verteilen dieses Flugblattes vom dortigen Hausschlosser erwischt und der Gestapo übergeben wurden.

Als Leipelt – so berichtet seine Freundin Marie-Luise Jahn später – von den Todesurteilen für die Geschwister Scholl und Christoph Probst erfuhr, setzte er ihren Widerstand unter dem Motto fort: „…und ihr Geist lebt trotzdem weiter!“ Beide sammelten im Spätsommer 1943 Geld für die mittellose Familie des ermordeten Weiße-Rose-Beteiligten Professor Kurt Huber. Sie wurden verraten und im Herbst 1943 zusammen mit Mitstreitern verhaftet. Leipelt war 23 Jahre alt.

Die Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth (Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule) erinnert anlässlich des 75. Todestages an ihren Namensgeber mit einem Gedenkakt am 29. Januar um 19 Uhr sowie zuvor mit einem besonderen Gedenken der Schülerschaft um 11.30 Uhr. Bei beiden Terminen spricht die Historikerin Angela Bottin, Autorin und Kennerin der Familiengeschichte der Leipelts. Frau Bottin ist Beiratsmitglied der Weiße Rose Stiftung. Dr. Hildegard Kronawitter hält namens der Weiße Rose Stiftung ein Grußwort.

Noch bis zum Freitag, 14. Februar, wird in der Hans-Leipelt-Schule zudem die Wanderausstellung „Die Weiße Rose. der Widerstand von Studenten gegen Hitler, München 1942/43“ für die Öffentlichkeit präsentiert. (pm)

