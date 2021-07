Ausstellung mit vielen Burgen in der Harburg

Schüler aus Donauwörth beschäftigen sich während Corona-Pandemie mit dem Mittelalter. Das Ergebnis der Aktion ist jetzt auf der Harburg zu sehen.

Die Corona-Pandemie hat viele Menschen ausgebremst. Vor allem Schüler. Die durften monatelang nicht mehr den Unterricht besuchen. Claudia Tendyra-Bablok und Katharina Dieminger, die an der Ludwig-Auer-Schule in Donauwörth als Kunstlehrerinnen tätig sind, hatten eine Idee, wie sie die Schüler der 6. Klassen sinnvoll beschäftigen können: Die Kinder bekamen zum Thema Mittelalter fächerübergreifend die Aufgabe, Burgen zu bauen. Das durchaus erstaunliche Ergebnis ist jetzt für die Öffentlichkeit an einem höchst passenden Ort zu sehen: der Harburg.

Kartons dienen als Baumaterial für die Miniatur-Burgen in der Harburg

Vorgabe der Lehrerinnen war: Die Burgen müssen aus Karton sein. Pappe sei während des Lockdowns zu Genüge in den Haushalten vorhanden, so der Hintergedanke. Schließlich hatten viele Geschäfte geschlossen und die Menschen bestellten zusätzlich über das Internet. Massenweise Pakete also – und Baumaterial.

Viele Burgen gibt es in einer Ausstellung auf der Harburg zu bestaunen. Auch Drachen sind zu sehen. Foto: Wolfgang Widemann

Die Kinder hätten sich begeistert ans Werk gemacht, berichten die Pädagoginnen. Der Funke sei auch auf Familienangehörige übergesprungen. Dies bestätigen die Kinder: Geschwister, Mütter und Väter hätten mitgebaut.

Viele Burgen gibt es in einer Ausstellung auf der Harburg zu bestaunen. Hier ein Blick auf die "Bewohner". Foto: Wolfgang Widemann

Es entstanden größere und kleinere mittelalterlich anmutende Festungen, ausgestattet mit zahlreichen Details, wie zum Beispiel Zugbrücken und Brunnen. Aber auch an der „Innenausstattung“ arbeiteten die Schüler. Sie setzten Ritter, Burgfräuleins, Drachen, Pferde und Geister in die „Gemäuer“. Viele der Bauwerke wurden passend bemalt und sind gar nicht mehr als Kartonkonstruktionen erkennbar.

Die Ausstellung ist noch bis einschließlich 15. August zu sehen

Zunächst waren die Burgen in der Ludwig-Auer-Schule ausgestellt. Um die schönen Arbeiten einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren zu können, fragte die Schule bei den Verantwortlichen der Harburg an – und stieß dort auf offene Burgtore.

Lesen Sie dazu auch

Viele Burgen gibt es in einer Ausstellung auf der Harburg zu bestaunen. Baumeister sind die Sechstklässler der Ludwig-Auer-Schule in Donauwörth. Foto: Wolfgang Widemann

Rund 30 Miniatur-Burgen stehen jetzt im Erdgeschoss des Saalbau-Gebäudes. Besucher der Burg können zu den üblichen Öffnungszeiten der historischen Anlage bis einschließlich 15. August die Werke bestaunen.