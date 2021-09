Harburg

vor 48 Min.

Autofahrer rastet an Engstelle in Harburg aus

Zwei Autos kommen sich in der Harburger Heidestraße in die Quere. Keiner will zurückweichen. Dann gehen einem der Männer die Sicherungen durch.

Wie die Polizei berichtet, sind sich am Donnerstag um 13.55 Uhr zwei Autos an einer Engstelle in der Harburger Heidestraße, an der es keine Vorrangregelung gibt, in die Quere gekommen. Keiner der beiden Fahrer wollte rückwärts ausweichen. Der Mann am Steuer eines grauen Opel SUV zeigte daraufhin dem Fahrer eines blauen Audi RS Q3 den Mittelfinger. Im Rahmen eines folgenden, wohl massiveren Streitgespräches streckte er seinem 44-jährigen Gegenüber erneut den Mittelfinger vors Gesicht, stieg wieder ein und fuhr trotz fehlenden Platzes nach vorne los. Er krachte dabei mit seinem Pkw in die Fahrerseite des Audi und flüchtete danach unerlaubt. Da das Kennzeichen und die Beschreibung des Verursachers vorlagen, konnte eine verständigte Streife wenig später den 19-jährigen Unfallfahrer an der Halteranschrift einer Gemeinde im Landkreis Dillingen antreffen. Es folgte eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Unfallflucht sowie Beleidigung.

Themen folgen