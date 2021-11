Bauplätze in Mündling und Großsorheim nur teilweise vergeben

Plus Der erste Teil der Bauplätze rund um Harburg ist nun vergeben worden. Allerdings gaben in Großsorheim alle drei Interessenten die Plätze wieder zurück.

Bauplätze sind rar und die, die es gibt, heiß begehrt. So zumindest war es bislang auch bei den Bauplätzen rund um Harburg - bis jetzt. Die Stadt wollte nun sechs der insgesamt 25 Bauplätze in Mündling und Großsorheim vergeben und erlebte dabei eine Überraschung.