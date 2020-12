09.12.2020

Harburg: Beamte suchen nach Waffen und finden Drogen

Die Polizei hat am Montag die Wohnung eines Mannes in Harburg nach Waffen durchsucht. Doch dabei stießen sie auf etwas Unerwartetes.

Im Rahmen eines anderweitigen Einsatzes hat die Polizei am Montag die Wohnräume eines 42-Jährigen in einem Harburger Ortsteil nach Waffen durchsucht. Dabei gab der Mann an, im Besitz von Cannabis zu sein. Dieses händigte er in einem schwarzen Täschchen samt Konsumutensilien freiwillig aus und war mit der Sicherstellung einverstanden. Eine neuerliche Anzeige wegen Verdachts auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz war die Folge. (pm)

