Harburg: Bezirk zeichnet Friedrich Thum mit Preis aus

Friedrich Thum betreut den jüdischen Friedhof in Harburg. Warum der Bezirk das Engagement mit der Sieben-Schwaben-Medaille würdigt.

Seit Jahrzehnten betreut Friedrich Thum den jüdischen Friedhof in Harburg und setzt sich für die Erinnerung an das jüdische Leben in Schwaben ein. Für dieses Engagement hat ihn Bezirkstagspräsident Martin Sailer mit der Sieben-Schwaben-Medaille ausgezeichnet. Diese erhalten laut Pressemitteilung Bürger des Bezirks, wenn sie sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl in der Region engagieren.

Bei der Verleihung sagte Sailer zu Thum: „Menschen wie Sie, die sich mit Leib und Seele, mit Herz und Verstand, mit ihrem ganzen Wissen für Schwaben einsetzen, die sich starkmachen gegen das Vergessen und Erinnerung bewahren, verdienen eine ganz besondere Auszeichnung.“

Friedrich Thum gibt sein Wissen über den Friedhof in Harburg weiter

Seit Jahrzehnten trägt Thum dazu bei, Geschichte zu vermitteln. Zum Beispiel, indem er Interessierte und Schulklassen kostenlos über den Friedhof führt. Dabei lässt er sein umfangreiches Fachwissen und auch die Erzählungen seines Vaters einfließen. Nachdem er dem Vater bereits als Kind dabei geholfen hatte, das Laub auf dem Friedhof zu rechen oder die Grabsteine zu säubern, übernahm Thum die Pflege der Anlage vor etwa 40 Jahren in dritter Generation.

Zudem vertritt Friedrich Thum die Stadt zusammen mit dem ehemaligen Bürgermeister Wolfgang Kilian im Netzwerk Historischer Synagogenorte in Bayerisch-Schwaben und engagiert sich regelmäßig am Europäischen Tag der jüdischen Kultur.

Auf dem jüdischen Friedhof in Harburg stehen rund 250 Grabmale

Heute erinnern etwa 250 Grabmäler auf dem jüdischen Friedhof auf der Anhöhe über Harburg an die Kultur- und Religionsgeschichte der jüdischen Bevölkerung und zeugen gleichzeitig von den Verbrechen des Nationalsozialismus. Eine Geschichte, die Thum durch seine Arbeit wachhält. Der Bezirkstagspräsident würdigte den Harburger laut Pressemitteilung mit folgenden Worten: „Indem Sie sich dieser wichtigen Aufgabe in Harburg angenommen haben, tragen Sie einen bedeutenden Teil zur Erinnerungskultur in Schwaben bei.“ (pm)

