Bremse statt Gas: Unfall mit drei Fahrzeugen bei Harburg

Weil er nach dem Überholen Bremse und Gaspedal verwechselt hat, hat ein 46-Jähriger auf der B25 bei Harburg einen Unfall verursacht.

Weil er Bremse und Gaspedal verwechselt hat, hat ein 46-Jähriger am Dienstag um 13.25 Uhr auf der B25 einen Unfall verursacht. Das teilt die Polizei mit.

Der Augsburger war mit seinem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Nördlingen. Auf dem 2+1-Bereich Höhe Harburg trat der Mann beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen versehentlich auf die Bremse statt aufs Gas und machte daher eine Vollbremsung. Der überholte 48-jährige Fahrer eines Transporters aus Baden-Württemberg konnte nicht mehr reagieren und krachte dem einscherenden Wagen ins Heck. Eine nachfolgende 25-jährige Autofahrerin konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den Transporter, so die Gesetzeshüter.

Es entstand ein massiver Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Die Fahrzeuge des Überholers und des Überholten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle drei Unfallbeteiligten gaben den Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Bis zur abschließenden Reinigung der Verkehrsfläche kam es zu Behinderungen im Fließverkehr auf der Bundesstraße in westlicher Richtung.