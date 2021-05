Bub aus Harburg fliegt vom Rad - Helm verhindert Schlimmeres

Ein Neunjähriger hat in Harburg einen heftigen Sturz vom Fahrrad hingelegt. Dass die Sache einigermaßen glimpflich ausging, verdankt der Bub seinem Helm.

Ein Neunjähriger hat am Pfingstmontag in Harburg einen recht heftigen Sturz vom Fahrrad einigermaßen glimpflich überstanden. Dies war laut Polizei der Tatsache zu verdanken, dass er einen Helm trug. Der Schüler fuhr am Vormittag auf der Schießhausstraße und blieb mit dem linken Pedal seines Mountainbikes am Gehsteigabsatz hängen. Dadurch stürzte der Bub und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Der Helm, so die Polizei, habe die Aufprallenergie zum größten Teil abgefangen. Deshalb habe der Neunjährige nach ersten Erkenntnissen lediglich eine Schürfwunde über dem linken Auge und eine Hüftprellung erlitten. Das Rote Kreuz brachte den Verunglückten mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Donauwörth.