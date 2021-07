Daniela de Santos spielt wieder Panflöte im Harburger Schlosshof

Die Musikerin Daniela de Santos lädt zum Open Air am 28. und 29. August auf die Harburg.

Die Panflötistin Daniela de Santos lädt wieder zum Open-Air-Konzert in den Schlosshof der Harburg. Am Samstag, 28. August, 20 Uhr, und am Sonntag, 29. August, 15 Uhr, wird sie zusammen mit musikalischen Freunden ihr neues Programm „Wolkenspiel“ vorstellen.

Als „Königin der Panflöte“ wird Daniela de Santos in der internationalen Presse benannt. Als Interpretin ist sie dafür bekannt, dass sie viel Emotionen und Seele in ihre Darbietungen legt. Nicht zuletzt hat auch ihre Kristall-Panflöte einen sehr besonderen Klang. Als musikalischer Gast kommt Andrew Young, ein virtuoser Saxofonist aus Liverpool.

Im Konzert-Repertoire finden sich altbekannte wie auch neu arrangierte Melodien. Darunter etwa Titel wie „Der einsame Hirte“, „La Paranda“ und „Habanera“ mit spanischem Temperament, Mozarts „Kleine Nachtmusik“, Chatschaturjans „Säbeltanz“ und der griechische Sirtaki von Theodorakis. „Time to say goodbye“ und viele andere Stücke mehr gehören ebenfalls dazu. Neben den bekannteren Holzpanflöten, wie der Rosenholz-Sopranflöte, der kaukasischen Nussholz-Altpanflöte und der Schilfrohr-Basspanflöte, spielt Daniela de Santos auch auf ihrer weltweit ersten Kristallpanflöte „Celestina“, einem Unikat.

Bei schönem Sommerwetter finden die Konzerte als Open Air im Schlosshof von Schloss Harburg statt. Bei kühlem, schlechtem und/oder regnerischem Wetter weichen die Organisatoren ins Innere aus. Es gilt freie Platzwahl. Vor und nach den Konzerten sowie in der jeweils 20-minütigen Pause wird Kulinarik angeboten. Es gelten die üblichen Corona-Bestimmungen. (dz)

Samstag, 28. August, 20 Uhr \u0009 (Einlass ab 19 Uhr), Sonntag, \u000929. August, 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr). Karten unter www.danieladesantos.de und E-Mail danieladesantos@gmx.de, telefonisch 09080/9234656 oder 0179/9781935, oder im Buchhaus Greno 0906/3377. Restkarten an der Konzertkasse.