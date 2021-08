Daniela de Santos verzaubert Schloss Harburg

Plus Daniela de Santos spielt fulminant auf der Panflöte und begeistert das Publikum auf Schloss Harburg. Doch es war noch mehr geboten.

Der Zauber der Panflöte entfaltet sich auf dem idyllischen Kirchhof von Schloss Harburg zwischen den grün und blau angestrahlten altehrwürdigen Burgmauern besonders intensiv.