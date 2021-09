Harburg

15:03 Uhr

Der "Selber g'macht Markt" lockt Hunderte von Besuchern nach Harburg

Buntes Treiben herrscht in Harburg. In der malerischen Altstadt lockte der „Selber g’macht Markt“ große Besucherströme an. Es gibt viel Schönes zu entdecken und mit nach Hause zu nehmen.

Plus Beim „Selber g’macht Markt“ in Harburg tummeln sich zahlreiche Besucher in der malerischen Altstadt und genießen das besondere Flair.

Von Barbara Würmseher

Für die Beliebtheit der Harburger Märkte ist allein schon die anrollende „Blechlawine“ jeweils ein untrüglicher Indikator. Die Vielzahl an Autos, die dann jeweils in den Straßen rings um den Altstadtkern parken, lassen auf große Besucherströme schließen. Nicht anders am heutigen Sonntag, als der „Selber g´macht Markt“ zu Füßen der Burg den Herbst einläutet.

