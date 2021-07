Ein Gipfelkreuz nahe Ebermergen gibt Rätsel auf

Plus Auf einem Hügel nahe Ebermergen steht seit Kurzem ein stattliches Gipfelkreuz. Wer hat es aufgestellt und was sind die Gründe?

Plötzlich stand es da. Mindestens vier Meter hoch, weithin sichtbar auf der kahlen Heidefläche des Innenbergs über dem Reisbachtal bei Ebermergen. Unbekannte haben dort kürzlich eine Art Gipfelkreuz aufgestellt.