Mann verliert auf B25 Bewusstsein: Frau lenkt Auto auf Lkw

Plus Ein Autofahrer wird nahe Ebermergen bei voller Fahrt bewusstlos. Wie seine Frau ein schlimmeres Unglück verhindert.

Dramatische Szenen haben sich am Donnerstagvormittag auf der B25 bei Ebermergen abgespielt. Ein Mann, der mit seinem Auto in Richtung Donauwörth unterwegs war, verlor bei voller Fahrt das Bewusstsein. Der Ehefrau, die Beifahrerin war, gelang es durch eine geistesgegenwärtige Reaktion, einen schlimmen Unfall zu verhindern.