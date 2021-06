Harburg-Ebermergen

vor 18 Min.

Neues Konzept für Dorfladen in Ebermergen nötig

Das Gebäude, in dem der Dorfladen in Ebermergen einziehen wollte, ist mittlerweile verkauft worden. Damit muss ein neues Konzept erarbeitet werden.

Von Wolfgang Widemann

Nach einer langen Zeit des Stillstands haben sich die bisherigen Pläne des Arbeitskreises Dorfladen in Ebermergen zerschlagen, mit Beteiligung der Stadt ein solches Geschäft einzurichten. Das Projekt ist aber nicht gestorben. Dies betont Mit-Initiator Patrick Prügel. Man hoffe, auch unter den neuen Gegebenheiten einen Dorfladen auf die Beine stellen zu können.

