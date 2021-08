Unbekannter fährt in Ebermergen gegen Zaun und flüchtet

Mitten in der Nacht fährt in Ebermergen jemand gegen einen Zaun und eine Betonsäule. Die Polizei sucht nach dem Fahrer und bittet um Hinweise.

Für einen Unfall in Ebermergen sucht die Polizei Donauwörth nach Zeugen. Ein Unbekannter war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nachts gegen 1.45 Uhr in der Langgasse gegen den Zaun eines Anwesens gefahren und hatte dabei eine Betonsäule umgerissen. Diese war durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gehebelt worden.

Vermutlich wurde der Schaden durch ein landwirtschaftliches Arbeitsgerät verursacht, so die Polizei. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)