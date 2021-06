Unfall bei Ebermergen: Motorradfahrer landet im Graben

Bei einem Unfall zwischen Ebermergen und Brünsee ist ein Motorradfahrer an der Hüfte verletzt worden.

Am Samstagvormittag ist ein 21-jähriger Motorradfahrer auf der Staatsstraße zwischen Ebermergen und Brünsee von der Fahrbahn abgekommen. Er landete im Straßengraben.

Wie die Polizei Donauwörth meldet, zog er sich dabei leichtere Verletzungen an der Hüfte zu und musste im Krankenhaus in Donauwörth ärztlich versorgt werden. An seinem Motorrad wurde die Seitenverkleidung beschädigt; der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

