Harburg-Ebermergen

22.09.2021

Wörnitzbrücke in Ebermergen wieder befahrbar

Die historische Wörnitzbrücke wurde am Mittwoch nach der Reparatur neu asphaltiert.

Plus Die Reparatur der historischen Brücke über die Wörnitz in Ebermergen ist abgeschlossen. So geht es weiter.

Die seit Wochen gesperrte alte Wörnitzbrücke in Ebermergen soll am Donnerstagvormittag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilt der Harburger Bürgermeister Christoph Schmidt auf Anfrage mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen