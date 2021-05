Ein öffentliches WC am Wörnitzstrand in Harburg

Die Corona-Pandemie beschert Harburg vermehrt Besucher. Das bringt ein Toilettenproblem mit sich. Wie dieses jetzt gelöst ist.

Die Corona-Pandemie hat Ausflüge in der Heimat wieder attraktiv gemacht. Dies war im vorigen Jahr in Harburg spürbar. Dort entwickelte sich der Bereich der Grasstraße mit dem sogenannten Wörnitzstrand samt der Steinernen Brücke zu einem Magneten. Eine unerfreuliche Randerscheinung war, dass so mancher Besucher sein Geschäft im Gebüsch verrichtete.

Aus einem WC-Container wurde in Harburg ein schmuckes Bauwerk

Deshalb installierte die Stadt an der Grasstraße ein öffentliches WC, das nun auch in Betrieb ist. Den Container verkleidete der Bauhof der Kommune, sodass ein schmuckes Bauwerk entstand. Kosten: rund 8000 Euro. Die Toilette werde täglich gereinigt, berichtet Bürgermeister Christoph Schmidt. Der Zugang sei zwar stufenlos, jedoch sei das Ziel, mittelfristig dort ein behindertengerechtes WC zu errichten.

Was viele nicht wissen: In Harburg gibt es seit Jahren schon eine öffentliche Toilette. Die liegt allerdings recht versteckt in der alten Schule in der Altstadt (Nähe Rathaus). (wwi)

Lesen Sie auch: