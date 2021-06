Harburg

vor 32 Min.

Für Industrie wird es eng in Harburg

Wunderschön – aber trotzdem wird es eng, gerade für neue Gewerbeansiedlungen in und um Harburg.

Plus Die Gewerbeflächen im Landkreis werden immer mehr. Dort wird gehandelt, produziert – und Geld verdient. Doch in Harburg sind die Möglichkeiten erschöpft. Ein Problem?

Von Christof Paulus

Es ist schön an der Romantischen Straße in Harburg. Vielleicht sogar zu schön, die Perspektive macht’s. Schon aus dem Ries ist die Burg zu erkennen, die auf dem Fels über der Stadt thront. Über die Gassen zwischen den bunten Fachwerkhäusern durch die Altstadt hindurch kommt man ins Tal, wo die Wörnitz mitten durch die Stadt fließt. Flussabwärts schlängelt sie sich durch die satten Wiesen, an deren Rand sich die felsigen Jurahänge erheben. Wo das Problem liegt? Auf Felsen und Wiesen wird kein Geld verdient.

Themen folgen