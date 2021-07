Harburg

29.06.2021

Gewerbegebiet in Harburg bei B25 geplant

Plus In Harburg will sich Gewerbe ansiedeln, doch es fehlt an Flächen. Doch die Stadt geht jetzt neuen Weg.

Von Viktoria Gerg

Schon lange ist es Thema in der Stadt: Wo könnte ein Gewerbegebiet entstehen? Wirklich geeignet dafür ist eigentlich nur der Bereich bei Großsorheim. Bislang war eine Fläche im Nordwesten direkt am Ortsrand vorgesehen. Allerdings habe die Stadt zahlreiche Rückmeldungen und Beschwerden aus der Bevölkerung bekommen, dass das dort keinen Sinn mache, erzählt Bürgermeister Christoph Schmidt.

