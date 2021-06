Glück bei heftigem Zusammenprall mit Traktorgabel

Ein Autofahrer ist auf der B 25 bei Harburg in eine Traktorgabel gefahren. Die Folgen des Unfalls hätten auch viel gravierender sein können.

Ein Unfall, der deutlich schlimmere Folgen hätte haben können, ereignete sich am Montag gegen 7.20 Uhr auf der Bundesstraße 25 bei Harburg. Laut Polizeibericht befuhr ein 75-jähriger Landwirt zu diesem Zeitpunkt mit seinem Traktor von der Grasstraße kommend die Auffahrt zur B 25 und wollte nach rechts in Richtung Nördlingen einbiegen.

Der Mann hielt aufgrund herannahenden Querverkehrs direkt an der Einmündung an. Die erhobene Frontladergabel seines Traktors ragte jedoch etwa einen Meter in die Fahrbahn.

Unfall auf B25 bei Harburg: Traktorgabel ragt auf die Fahrbahn

Der von links nahende Fahrer eines Kleintransporters konnte trotz eines Ausweichmanövers den heftigen Zusammenprall mit der Eisengabel nicht mehr verhindern. An dem Transporter entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (dz)

Lesen Sie auch: