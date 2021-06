Mopedfahrer verunglückt kurz nach Applauskurve

Nahe der sogenannten Applauskurve bei Großsorheim hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet. Opfer ist ein 17-Jähriger aus Donauwörth.

Ein Mopedfahrer ist am Mittwochabend nahe der sogenannten Applauskurve bei Großsorheim verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war der 17-Jährige um etwa 20.20 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Großsorheim unterwegs. Direkt nach der Kurve beschleunigte der Jugendliche und geriet auf der folgenden Geraden ohne Fremdeinwirkung nach rechts ins Bankett. An einem Gullydeckel riss der Vorderreifen der Maschine auf.

Der Donauwörther kam ins Schleudern, schlitterte nach links über die gesamte Fahrbahn und blieb schließlich im Bankett liegen. Das Rote Kreuz brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Über die Schwere der Blessuren ist der Polizei noch nichts bekannt. Am Moped entstand Totalschaden. (dz)

