Motorradfahrer stürzt in der "Applauskurve" bei Harburg

28-jähriger Biker bricht sich bei Unfall die Schulter.

Eine Schulterfraktur zog sich ein 28-jähriger Motorradfahrer zu, als er am Sonntag in der so genannten Applauskurve auf der Kreisstraße DON 16 zwischen Harburg und Großsorheim stürzte. Laut Polizei kam der Biker aus Richtung Harburg und kam in der abschüssigen Linkskurve ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Der 28-Jährige prallte mit der linken Körperseite auf die Fahrbahn und rutschte nach rechts in den Straßengraben. Der Rettungswagen brachte ihn in die Donau-Ries-Klinik. An seiner Ducati entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. (dz)