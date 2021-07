Harburg

18:05 Uhr

Harburg war einst Malerstadt und soll es jetzt wieder werden

Willi Hertle freut sich über die neuen Staffeleien in der Stadt. An diesem Bild, das die Kulisse von Harburg zeigt, hat er etwa drei Tage lang gemalt.

Plus Vor Jahrzehnten und Jahrhunderten kamen viele Künstler nach Harburg, um sich von der Kulisse inspirieren zu lassen. Jetzt sollen diese Zeiten wieder aufleben.

Von Viktoria Gerg

Harburg das Malerstädtchen. Diesen Ruf hat der Ort in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erworben. Damals kamen viele Künstler in die kleine Kommune an der Wörnitz, um die pittoreske Häuserkulisse auf Leinwand, Papier oder als Foto festzuhalten. Aber auch das Umland interessierte sie. Nun möchte Harburg wieder an diese künstlerischen Zeiten anknüpfen und stellte dafür fünf Staffeleien im ganzen Stadtgebiet auf.

