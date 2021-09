Harburger Kulturherbst hat eröffnet

Plus Eine Ausstellung zeigt Karikaturen und Zeichnungen des Künstlers Wolfgang Steinmeyer.

„Wie schön, dass nach dem verregneten August diese Veranstaltung im Freien stattfinden kann“, freute sich Bürgermeister Christoph Schmidt bei der Eröffnung des Harburger Kulturherbstes im Innenhof des Rathauses. Das stimme ihn optimistisch für den weiteren Verlauf. Er sei auch zuversichtlich, dass nach den neuestens Infektionsschutz-Regeln die meisten Veranstaltungen stattfinden könnten. Holger Fickel, der neue Kulturreferent des Stadtrats und Vorsitzender des Arbeitskreises Kulturherbst, habe sich gut in seine neuen Rollen eingelebt.