Harburg-Heroldingen

16:33 Uhr

Aggressiver Bussard greift Jogger bei Heroldingen an

Plus Erneut greift ein Bussard einen Jogger in der Region an. Dieses Mal bei Heroldingen. Was genau geschehen ist und warum Sportler sich in Acht nehmen sollten.

Von Wolfgang Widemann

Freizeitsportler, die nahe Heroldingen zu Fuß oder per Fahrrad auf der Straße nach oder von Huisheim und Bühl unterwegs sind, sollten in diesen Tagen auf der Hut sein. Offenbar sieht dort ein Bussard die Jogger und Radler wieder als Gefahr für seine Jungen im Horst, der sich wohl im nahen Wald befindet. Ergebnis: Am Donnerstag griff der Greifvogel einen jungen Mann an, der nördlich des Dorfs rannte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen