Harburg-Heroldingen

vor 21 Min.

Ein Heroldinger will in den Bundestag

Plus Roland Zühlke aus Heroldingen tritt für die LKR an. Er will mehr Finanzgerechtigkeit und hält Merkels Grenzöffnung für einen Fehler.

Von Bernd Schied

Seine ersten Berührungspunkte mit der Politik hatte Roland Zühlke im Vorfeld der bayerischen Kommunalwahlen 2008. Die SPD in Harburg suchte seinerzeit einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl. Sie fragte bei dem in Heroldingen wohnenden Diplom-Finanzwirt nach, ob er sich vorstellen könnte, gegen den amtierenden Rathauschef Wolfgang Kilian ( CSU) anzutreten und für den Stadtrat zu kandidieren. Nach einer gewissen Bedenkzeit sagte Zühlke zu.

