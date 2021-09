Ein Unikat im Donau-Ries-Kreis feiert 100. Geburtstag

In Heroldingen wird im Rahmen des Tags des offenen Denkmals ein alter Bulldog, der einmalig ist, der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Einwohner Heroldingens, Gäste aus dem näheren und weiteren Umkreis, Verantwortliche in Politik und Vereinen – sie alle freuten sich über die Gelegenheit, am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein im Rahmen des „Tags des offenen Denkmals“ einige schöne Stunden überwiegend im Freien miteinander verbringen zu können.

Das Zehentstadelmuseum in dem Harburger Stadtteil öffnete als ausgewähltes Baudenkmal im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeit für den Donau-Ries-Kreis seine Pforten. Zentraler Ausstellungsgegenstand ist darin ein Lanz-Bulldog aus dem Jahr 1921, der kürzlich generalüberholt wurde.

Teil des Harburger Kulturherbstes

Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler, Bezirksratsabgeordneter Peter Schiele, stellvertretende Landrätin Claudia Marb und Bürgermeister Christoph Schmidt betonten in ihren Grußworten ihre Freude über die Möglichkeit, zu diesem Anlass zusammenkommen zu können.

„Denk mal“ sei demnach der Aufruf, anhand der Geschichte, Architektur und Denkmalpflege Sein und Schein voneinander zu unterscheiden. Werner Deixler äußerte als Vorsitzender des Rieser Bauernmuseums- und Mühlenvereins seine Dankbarkeit darüber, wie sein Verein, der Ort Heroldingen und die Stadt Harburg in Sachen Zehentstadel immer enger zusammenarbeiteten. Schließlich war die Veranstaltung gleichzeitig Teil des Harburger Kulturherbstes.

Die Besonderheiten Heroldingens

In seinen Ausführungen ging Deixler auf die vielfachen Geldzuwendungen ein, ohne die der Oldtimer in Heroldingen nie hätte repariert werden können.

Nach musikalischer Umrahmung durch den Posaunenchor Heroldingen widmete Zehentstadelbetreuer Ralf Hermann Melber seinen Vortrag Aspekten der Geschichte Heroldingens und versuchte dabei, die Besonderheiten des Ortes allen Gästen nahezubringen. „Sein und Schein“ sei schon zur Reformationszeit ein Thema gewesen, als sich der berühmteste Sohn des Dorfs, Georg Karg, gegen Heuchelei aussprach: „Lieber eine Zeit lang im Irrtum sein, wenn es denn ein Irrtum ist, als anders zu reden, als man im Herzen gesinnt ist.“

Nach humorvoller Charakterisierung der Heroldinger mit ihrer außergewöhnlichen Dorfgeschichte skizzierte Melber die Geschichte des Heroldinger Lanz, dessen 100. Geburtstag nun gefeiert wurde. Das Besondere an diesem Gefährt ist, dass es sich um ein Unikat der ersten Baureihe überhaupt handelt.

1937 für den Schotterabbau angeschafft

Den Einzylinder-Bulldog mit 12 PS und 4 km/h Spitzengeschwindigkeit schafften die Heroldinger 1937 für den Schotterabbau in der örtlichen Kiesgrube an. Der Traktor kam in gebrauchtem Zustand samt Steinbrechermaschine aus Wemding. Steineklopfen durch Frauen und Kinder gehörte damit der Vergangenheit an.

Musikalisch forderte Melber die jüngst unterwiesenen Fahrer des Traktors auf, denselben in Bewegung zu setzen.

Bei einem Oldtimer-Traktor-Korso fuhren am Sonntag rund 40 alte Schlepper durch Heroldingen.

Mit nun rundem Motorengeräusch, ringförmigem Abgasqualm und justierter Einstellung sämtlicher Funktionen durch die Firma Jakob Dick & Söhne in Weichenried (Kreis Pfaffenhofen) starteten Tobias Röthinger und Matthias Wiedemann nach zehnminütiger Vorglühphase das betagte Gefährt und führten damit einen Korso von 40 Traktoren durch das Dorf an. Zuvor rauschten Kinder auf ihren Spieltraktoren an den Zuschauern vorbei. Somit hatten Jung und Alt ihren Spaß.

Um die Entwicklung der Zeit zu veranschaulichen, stellte man extra einen riesigen, brandneuen Traktor in der Nähe des Zehentstadels auf. Der Lanz-Bulldog wirkte daneben wie ein Zwerg.

Die Feierlichkeit wurde einhellig als gelungen bezeichnet. Ob Zehentstadelrenovierung, Traktorreparatur oder Festorganisation: Es bewahrheitete sich in jeder Hinsicht der Spruch Friedrich Wilhelm Raiffeisens, dessen Bild im Zehent-stadel einen Ehrenplatz hat: „Was einer nicht vermag, das vermögen viele.“