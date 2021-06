Harburg-Hoppingen

vor 34 Min.

Tipp für Familienausflug: Waldwichtelweg bei Hoppingen

Ein wahres Kleinod für Wanderfreunde: Auf dem Waldwichtelweg geht es von der Ortsmitte Hoppingen vorbei an vielen Wichtelstationen ins Kohlenbachtal.

Plus Mitglieder des Alpenvereins Donauwörth geben Tipps für Ziele in der Heimat: Heute geht es um einen Familienausflug nach Hoppingen zum Waldwichtel.

Manchmal liegt das Gute ganz nah – in diesem Fall im Landkreis Donau-Ries oder keine 50 Kilometer davon entfernt. Im Jubiläumsjahr des Donauwörther Alpenvereins – er wird 125 Jahre – verraten Mitglieder ihre persönlichen Geheimtipps für Touren, Wanderungen oder Radstrecken. In Zeiten, in denen „Urlaub dahoam“ einer Flugroute vorgezogen wird, eine gute Idee. Heute: ein Tipp für die Familie von Kristina und Matthias Hahn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

