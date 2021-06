Harburg

06:53 Uhr

Hühner im Harburger Pflegeheim halten Bewohner fit

Die Hühner der Rasse Sperber und Königsberger gackern in ihrem neuen Zuhause, dem Pflegeheim der Diakonie in Harburg. Vor allem dank Ellen Märkers Unterstützung konnte das Projekt realisiert werden.

Plus Im Seniorenheim in Harburg gibt es gefiederte Mitbewohner. Die Idee dahinter scheint aufzugehen. Doch fast wäre sie an zu hohen Auflagen gescheitert.

Von Viktoria Gerg

Ellen, Agathe, Trudi und Sissi. Das sind die Neuankömmlinge im Pflegeheim der Diakonie Harburg. Dabei handelt es sich nicht um gewöhnliche Mitbewohner: Es sind Hühner. Vier Stück an der Zahl. „Mittlerweile sind sie die Attraktion des Hauses“, erzählt Pflegedienstleiter Michael Kupke. Sie scharren und picken durch ihr Gehege auf der Grünfläche im Hinterhof, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Doch bis die Hühner überhaupt einziehen durften, war es „ein ganz schöner Akt“.

