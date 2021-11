Hund reißt Reh bei Harburg

Ein Jäger entdeckt das tote Tier bei Harburg. Dieses hat offenbar eine Hetzjagd eines Hundes nicht überlebt.

Der Pächter eines Jagdreviers in Harburg zeigte der zuständigen Polizeiinspektion Donauwörth am Mittwoch ein gerissenes Reh an. Tatzeitraum war vom 31.Oktober auf den 1.Novemner. Das verendete Tier lag den Beamten zufolge Richtung Hühnerberg in einem Heckenstreifen, etwa 200 Meter oberhalb der Bundesstraße 25.

Erste Erkenntnisse ergaben, dass das Reh augenscheinlich durch einen Hund gehetzt wurde, in der Hecke nicht mehr schnell genug weiterkam und dann von hinten gerissen wurde. Danach ging das Tier an der Örtlichkeit elend ein. Eine sofort tödliche Verletzung wie einen Kehlbiss oder ähnliches wurde nicht festgestellt.

Entsprechende Ermittlungen zur Verantwortlichkeit wurden aufgenommen. Seitens der Gesetzeshüter werden Hundehalter in freier Natur erneut hinsichtlich einer Leinenbenutzung bei fehlendem Gehorsam ihrer Tiere sensibilisiert.