In Harburger Karab hat ein weiterer Waldweg einen Namen

Dem langjährigen Vorstand der Karab-Waldgenossenschaft in Harburg wird eine besondere Ehre zuteil. Der Forst hat eine lange Geschichte.

Seit 1990 ist Fritz Schröppel in der Karab-Waldgenossenschaft aktiv, zwölf Jahre davon als Vorstand. In dieser Zeit hat er den zwischen Harburg und Kaisheim gelegenen Forst gepflegt sowie Brennholzeinschlag, Förderabwicklungen, Versammlungen, Mitgliederpflege, Wegebau und vieles mehr organisiert. Nun ist Schröppel offiziell aus seinem Amt verabschiedet und mit einer besonderen Ehrung bedacht worden, die es im Umkreis wohl nur bei dieser Institution gibt.

Die Pflege der Jungbestände war Fritz Schröppel ein besonderes Anliegen

Ein besonderes Anliegen war Fritz Schröppel die Pflege der Jungbestände – für ihn eine Investition in die Zukunft des Forsts. Bei Schröppels Führungen in der Karab war es ihm ein Anliegen, die Besonderheit dieses Waldes herauszustellen. Denn der hat eine lange Geschichte. Einer Legende zufolge schenkte Elisabeth von Leuchtenberg den Walden Harburgern. Urkundlich wird die Karab bereits 1266 in Urkunden von Kaiser Conradin erwähnt.

Tatsache ist, dass es sich bei der Karab um eine altrechtliche Waldgenossenschaft mit entsprechenden Nutzungsrechten handelt, die mit ihren 217 Hektar zu den größten in Bayern gehört. In 124 Lose wird die Holznutzung auf die Genossen verteilt. Deren Häuser liegen ausschließlich in der Kernstadt Harburg. Immer wieder hat Fritz Schröppel diese Geschichte und Geschichten aus der Karab erzählt.

Die Orkane Wiebke, Vivian und Lothar sowie andere Herausforderungen

Die offizielle Verabschiedung Schröppels beging die Genossenschaft mit einer Waldexkursion samt Grillfest. Der im vergangenen Jahr neu gewählte neue Vorstand Karl Stumpf dankte seinem Vorgänger für die geleistete Arbeit und würdigte seine Verdienste um die Karab: „Wiebke, Vivian, Lothar, regionale Stürme und Borkenkäferkalamitäten sind nur einige der Herausforderungen, die Fritz Schröppel in seiner Zeit im Vorstand gemeistert hat.“ Er habe dafür gesorgt, dass entstandene Kahlflächen immer wieder nachgepflanzt und gepflegt würden. Stumpf weiter: „Verglichen mit anderen Regionen, haben wir den Borkenkäfer einigermaßen im Griff.“ Das sei aber nur mit viel Aufwand und Engagement auch weiterhin möglich.

Fritz Schröppel hat den Bau der Forststraße selbst beaufsichtigt

Unter Fritz Schröppel als Vorstand wurde eine Forststraße gebaut, er übernahm selbst die Bauaufsicht und Bauleitung. Jetzt wurde der Weg nach Schröppel benannt. Stumpf begründete die Entscheidung so: „Fritz, du hast dich derart um die Karab verdient gemacht, dass wir die Tradition fortsetzen und einen Weg nach dir benennen wollen.“ Der Weg verbindet die Fritz-Schüle-Straße mit dem Karabweg.

Nach einem Waldbegang mit Erläuterungen über die Waldpflege lud der Vorstand zum gemütlichen Beisammensein ein, bei dem – wie sich von selbst versteht – viele Geschichten und Sagen über die Karab die Runde machten. (dz)