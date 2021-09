Kinder beobachten Vandalismus an Auto in Harburg

Zwei Kinder haben in Harburg beobachtet, wie ein fremder Mann das Auto ihrer Mutter beschädigt hat. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwei Kinder haben am Mittwoch beobachtet, wie ein fremder Mann das Auto ihrer Mutter beschädigt hat. Nach Angaben der Polizei parkte die 41-Jährige ihren schwarzen Volvo vor einem Discountermarkt in der Oskar-Märker-Straße. Die beiden im Fahrzeug wartenden Töchter sahen, dass ein Mann eng an dem Wagen vorbeilief und mit einem scharfen Gegenstand horizontal die Fahrerseite verkratzte. Der Unbekannte flüchtete, als er die Mädchen bemerkte.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: etwa 50 Jahre alt, kräftige Statur, lichtes dunkles Haar und dunkle Kleidung. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizei zu melden. (pm)