Harburg: Mann schlägt mit Handbeil auf Haustüre ein

Ein Mann hat in der Nacht zu Sonntag mit einem Handbeil auf eine Haustüre eingeschlagen. Warum?

Eine 30-jährige Frau hat am Sonntag um 0.30 Uhr bei der Polizeiinspektion Donauwörth mitgeteilt, dass sie seit circa 15 Minuten einen offensichtlich betrunkenen Mann beobachte, der in der Donauwörther Straße oberkörperfrei mit einem Handbeil auf eine dortige Haustüre einschlagen würde.

Als die Streifen der PI Donauwörth kurze Zeit später am Tatort eingetroffen waren, konnte zwar die beschädigte Haustüre festgestellt werden, vom Täter fehlte jedoch jede Spur. Nach kurzer Suche konnte in der Umgebung ein 35-jähriger Mann angetroffen werden, der angab, den Täter in dessen Wohnung verbracht zu haben. Dort wurde ein stark alkoholisierter, aber mittlerweile ruhiger 33-jähriger Mann angehalten. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von fast 2,4 Promille.

Das Handbeil konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Warum der Mann auf die Haustüre einschlug und dadurch einen Sachschaden von etwa 1000 Euro verursachte, konnte in der Nacht nicht geklärt werden. Offensichtlich arbeiten der Täter und der 37-jährige Geschädigte in der gleichen Firma und kennen sich deshalb, so die Polizei. (dz)

