Mauren heizt bald mit Nahwärme

Plus Im Harburger Stadtteil Mauren soll ab 2022 ein Nahwärmenetz entstehen, das einen großen Teil des Dorfes versorgt. Hinter dem Projekt steckt ein Unternehmer.

Einige Gemeinden im Landkreis Donau-Ries setzen zum Heizen bereits auf alternative Rohstoffe. Nun plant auch ein Unternehmer aus dem Harburger Stadtteil Mauren ein großes Projekt: Er will ein Nahwärmenetz schaffen.