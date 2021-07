Stadel-Brand in Mauren: Ursache steht fest

Plus Die Kripo hat gut drei Tage nach dem Großbrand in Mauren die Ursache ermittelt. Auch ein Gutachter des LKA war vor Ort.

Gut drei Tage nach dem Brand eines Stadels in Mauren hat die Kripo Dillingen den Fall gelöst. Am Mittwoch waren die Beamten der Dienststelle noch einmal vor Ort – dieses Mal mit einem Gutachter des Landeskriminalamts. Zudem fanden nach Auskunft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord zwischenzeitlich weitere Abklärungen statt.