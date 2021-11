Harburg-Mündling

Mündling: 52-Jähriger rastet bei Verkehrskontrolle aus

Bei einer Polizeikontrolle am Samstagabend in Mündling gibt es Ärger. Ein 52-Jähriger rastet aus und muss am Ende sogar gefesselt werden. Was passiert ist.

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in Mündling hat es einigen Ärger gegeben. Ein 52-Jähriger zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten ungewöhnlich aggressiv und verweigerte, dass seine Dokumente kontrolliert wurden. Angehalten wurde in der Fünfstetter Straße kurz vor Mitternacht zunächst ein 47-jähriger Fahrer. Mit im Fahrzeug befanden sich ein 45-jähriger und ein 52-jähriger Mann, der auch der Halter des Wagens ist. Im Rahmen der Kontrolle sollte der Fahrer einen Alkoholtest machen, denn die Polizeibeamten hatten eine leichte Fahne wahrgenommen. Der Halter des Fahrzeugs mischte sich dabei vehement in die Kontrolle ein, forderte die Dienstausweise der eingesetzten Beamten und versuchte den Atemalkoholtest, dem der Fahrer zuvor selbst zugestimmt hatte, zu verhindern. Renitenter Autobesitzer mischt sich in Polizeikontrolle in Mündling ein Der 52-Jährige stellte sich jetzt zwischen die kontrollierenden Beamten und den Fahrer. Außerdem wollte er den Fahrer und den 45-Jährigen dazu bewegen, ins Fahrzeug einzusteigen und weiterzufahren. Schließlich drückte er einen Polizeibeamten an der Schulter mit leichtem Druck weg. Da sich der aufgebrachte 52-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung nicht beruhigen ließ, sollte er "nach Androhung unmittelbaren Zwanges", so der Polizeibericht, gefesselt werden. Doch sperrte er sich wohl derart, dass lediglich eine Fixierung am Fahrzeug möglich war. In der Zwischenzeit hatten die Beamten Verstärkung angefordert, die dabei unterstützen sollte, die Ausweispapiere des Randalierers zu finden, denn der Mann weigerte sich weiterhin vehement. Mann wird zu Boden gedrückt und gefesselt Als die Beamten ihn durchsuchten, zeigte er so massiven Widerstand, dass er auf den Boden gedrückt und gefesselt werden musste. Im seinem Auto fanden die Polizisten schließlich seinen Personalausweis, sie dokumentierten seine Identität und ließen den Mann wieder frei. Lesen Sie dazu auch Monheim Plus Ein Sonntagnachmittag im Vollrausch: Brüderpaar aus Monheim vor Gericht

