Harburg

vor 36 Min.

Nach 129 Jahren: Bäckerei Korhammer in Harburg schließt

Plus Marlies und Rudolf Korhammer schließen zum 31. Juli ihre Bäckerei in Harburg. Damit endet die sehr lange Geschichte des Familienbetriebs.

Von Wolfgang Widemann

Es hätte ein standesgemäßes Geburtstagsgeschenk sein sollen. Rudolf Korhammer hat seiner Frau Marlies einen Käsekuchen gebacken: „Weil sie den so gerne mag.“ Doch im Laufe des Tages wanderte der Kuchen in die Ladentheke der Bäckerei, die das Ehepaar betreibt. In den beiden Filialen des Betriebs in Harburg war in den vergangenen Wochen mehr los als sonst und die Ware wurde knapp. Fast schien es so, als ob die Kunden das Geschmacks-erlebnis der Produkte aus dem Hause Korhammer nochmals extra genießen wollten. Denn am Samstag ist Schluss.

