Nun doch ein Kneipp-Becken bei Brünsee

Plus Vor ein paar Jahren hat ein Kneipp-Becken bei Brünsee in der Stadt Harburg für heiße Diskussionen gesorgt. Nun wird es doch verwirklicht.

Die Stadt Harburg will nahe der Wörnitz bei Brünsee nun doch ein Wassertretbecken bauen. Das hat der Bau- und Verkehrsausschuss des Stadtrats beschlossen. Das Projekt war vor ein paar Jahren heiß diskutiert und schließlich verworfen worden.