Spritztour trotz Fahrverbot endet in Harburg

Die Polizei hat in Harburg einen Autofahrer bei einer illegalen Spritztour erwischt. Die Beamten kontrollierten am Sonntag um 15.50 Uhr den 41-Jährigen in der Nördlinger Straße. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann, der aus einer Gemeinde im nordwestlichen Donau-Ries-Kreis stammt, ein Fahrverbot aufgrund eines zurückliegenden Geschwindigkeitsverstoßes besteht. Die Polizisten zeigten den 41-Jährigen wegen Verdachts einer Straftat des Fahrens trotz Fahrverbot an. (AZ)