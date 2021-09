Tag der Kunst in Harburg: Fünf neue Staffeleien eingeweiht

In Harburg gibt es eine neue Attraktion. Diese vereint Kunst mit einer besonderen Aussicht. Bei der Einweihung der Staffeleien gab es auch viel Musikalisches.

„ Harburg war immer schon eine Künstlerstadt, und das wollen wir weiter stärken,“ betonte Bürgermeister Christoph Schmidt bei der Eröffnung einer besonderen Aktion am Wörnitzstrand. Hier spielten Sandra Exner und SK MusicIn Zusammenarbeit mit der Firma Märker waren in Harburg fünf Staffeleien aufgestellt worden – alle an Punkten mit einer besonderen Aussicht.

Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt und SK Music bei der Startveranstaltung. Foto: Harald Erdinger

Die Staffeleien sollen als Anregung dienen, sowohl zum künstlerischen Schaffen als auch zum Betrachten und Genießen An den Standorten warteten Malerinnen und Maler, denen die Besucher über die Schulter schauen konnten. Willi Hertle, Manfred Hahn, Gisela Renner, Angelica Ferraro, Doris Seiler, Ulrike Hasch und Malgosia Neher malten selbst, luden die Gäste aber ein, sich ebenfalls an der Leinwand zu versuchen.

Staffeleien in Harburg locken auch Landrat Rößle

Überall wurde auch musiziert. Manfred Hahn hatte seine Gitarre auf den alten Bierweg mitgenommen, der Singtreff war am Leiterberg zu hören, in Ronheim übten die Feuerwehrkinder Ukulele und am Bockweg konnten die Besucherinnen und Besucher mit Beate Wiedemann und ihren Musikerinnen alte Volksweisen anstimmen.

Gisela Renner an der Staffelei in Ronheim . Foto: Harald Erdinger

Gabi Schroll zeigte, wie die Harburger Mandalas entstanden. Petra Quaiser entführte Interessierte mit ihren Geschichten ins Reich der Fantasie. Auch Landrat Stefan Rößle schaute in Harburg vorbei. Schließlich sei „Harburg inzwischen für seine Aktionen weit über den Landkreis hinaus bekannt“, sagte der Kreischef.