Harburg

07:43 Uhr

Tourismus: Warum Harburg der Gewinner der Pandemie ist

Es ist ein malerisches Bild, wenn man am Wörnitzstrand in Harburg sitzt. Viele Menschen genießen den Blick auf das Schloss und die Steinerne Brücke, die den gemächlich fließenden Fluss überspannt. Harburg ist seit Beginn der Corona-Pandemie vermehrt zum beliebten Ausflugsziel geworden, weil es viel zu entdecken gibt.

Plus Immer mehr Besucher kommen nach Harburg. Der einst verschlafene Ort ist ein Gewinner der Corona-Pandemie. Was die Menschen an die Wörnitz bringt.

Von Viktoria Gerg

Sobald man die Stadtgrenze passiert hat, fallen die vielen Autos auf, die versuchen, jeden freien Platz als Parkmöglichkeit zu nutzen. Es herrscht ein reges Treiben an diesem Sonntagnachmittag in der mittelalterlichen Stadt Harburg. Kinder planschen mit ihren Eltern am Wörnitzstrand und einige Rentner suchen sich ein schattiges Plätzchen, während sie die malerische Kulisse mit dem Fluss vor ihren Füßen und dem mächtigen Schloss auf dem Burgberg genießen.

