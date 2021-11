Transporter kracht bei Harburg in drei Fahrzeuge: Hoher Schaden

Ein 52-Jähriger Autofahrer übersieht ein Kehrfahrzeug und zwei dahinter fahrende Sicherheitsfahrzeuge. Es kommt zum Zusammenstoß mit Folgen.

Am Donnerstag war ein 68-jähriger Kehrmaschinenfahrer mit seinem Fahrzeug kurz vor 13 Uhr auf der Bundesstraße 25 auf Höhe der Bahnunterführung in Richtung Donauwörth unterwegs. Hinter dem Kehrfahrzeug fuhr ein Straßenwärter mit orangefarbenem Transporter samt Verkehrssicherungsanhänger zur Absicherung. An beiden Fahrzeugen war gelbes Blinklicht zur Warnung eingeschaltet. Laut Polizei krachte ein von hinten kommender 52-jähriger Kleintransporterfahrer aus Tapfheim – augenscheinlich aus Unaufmerksamkeit – mit seinem Sprinter samt Anhänger frontal in den Verkehrssicherungsanhänger. Durch die hohe Wucht des Aufpralls wurde der Sicherungshänger in das Fahrzeugheck des Straßenmeistereifahrzeugs geschoben und beide Fahrzeuge anschließend in die Kehrmaschine. Es entstand Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Die B 2 war während der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa 30 Minuten nur einspurig befahrbar. Es kam zu deutlichen Verkehrsbehinderungen. (dz)

