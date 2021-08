Unbekannter räubert Kasse im Harburger Milchhäusle

Wieder hat ein Täter die Kasse eines Hofladens aufgebrochen. Dieses Mal traf es das Milchhäusle in Harburg.

Erneut ist die Kasse eines Hofladens aufgebrochen worden. Dieses Mal schlug ein Täter in Harburg zu und hebelte die Kasse des Milchhäusles auf.

Die Polizei Donauwörth teilt mit, dass der Täter zunächst versucht hat, einen Automaten mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich der Automat in einem Hofladen in der Grasstraße. Der Täter oder die Täterin versuchte, an Bargeld zu kommen, was jedoch nicht gelang.

Allerdings wurden zwei Kassen für Pfandflaschen geöffnet, die neben dem Automaten aufgestellt waren. Darin befand sich aber kein Geld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Bereits im Juni war in Niederschönenfeld eine Kasse eines Holfadens aufgebrochen worden. Damals erbeutete der Täter oder die Täterin 800 Euro. (pm)

