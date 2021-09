Unfall unter Drogeneinfluss bei Großsorheim: Drei Verletzte

Ein Auto kommt nahe der „Applauskurve“ von der Straße ab. Der Fahrer hatte wohl Rauschgift konsumiert. Der Polizei tischt er aber eine andere Ursache auf.

Ein junger Autofahrer, der wohl unter Drogeneinfluss stand, hat am Sonntagabend einen Unfall verursacht. Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt, wie die Polizei berichtet.

Der 19-jährige Rieser war um 21.53 Uhr mit seinem Pkw auf der Kreisstraße DON 16 von Großsorheim in Richtung Mönchsdeggingen unterwegs. Rund 500 Meter vor der sogenannten „Applauskurve“ kam der Wagen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte über die Böschung sowie einen Graben, bis er schließlich in einem nahe gelegenen Feldweg zum Stehen kam. Ein unmittelbar dahinter fahrender Zeuge konnte den Hergang beobachten.

Unfall bei Großsorheim: Fahrer will einem Tier ausgewichen sein

Durch den Unfall verletzten sich zwei Personen, die auf der Rückbank des Autos saßen: eine 18 jährige Huisheimerin und ein 19-jähriger Thiendorfer. Auch der der Fahrer wurde verletzt. Alle Drei kamen zur weiteren medizinischen Behandlung per Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Verursacher gab an, einem unbekannten Tier ausgewichen zu sein, so die Gesetzeshüter.

Eine ärztliche Untersuchung ergab jedoch deutliche Anzeichen auf eine Wirkung von Rauschgift. Die aufnehmenden Beamten informierten die zuständige Staatsanwaltschaft, woraufhin eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen zur genauen Feststellung der Drogen im Körper angeordnet wurde. Zusätzlich war eine Anzeige wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs infolge berauschender Mittel sowie fahrlässige Körperverletzung die polizeiliche Folge.

Feuerwehren sind im Einsatz

20 Kräfte der umliegenden Feuerwehren waren an der Unfallstelle im Einsatz. Der Pkw des Verursachers erlitt wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro.