Harburg

12:09 Uhr

Unglück auf Baustelle in Harburg: Mann schwer verletzt

Bei Bauarbeiten in einem historischen Wohnhaus in Harburg passiert ein Unglück. Ein 28-Jähriger stürzt in die Tiefe.

Auf einer Baustelle in einem historischen Haus in der Harburger Altstadt ist am Donnerstag ein Mann verunglückt. Wie die Polizei berichtet, renovierte ein Brüderpaar privat ein Wohnhaus, das aus dem 18. Jahrhundert stammt. Einer der beiden, ein 28-Jähriger, war um kurz nach 16 Uhr gerade dabei, die Holzdecke im ersten Stock abzubauen, als er durch diese brach und ungebremst etwa drei Meter tief in das Erdgeschoss abstürzte. Ursache war ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge morsches Holz, das bei Beanspruchung keinerlei Halt bot. Der Rettungsdienst brachte das Opfer, das sich Rückenverletzungen zuzog, zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Ein Fremdverschulden kann der Polizei zufolge ausgeschlossen werden. (dz) Lesen Sie dazu auch Harburg Unfall im B25-Tunnel bei Harburg: Verletzte und Staus

