11:21 Uhr

Harburg bietet mehr Ferienbetreuung an

In Harburg soll auch in den Pfingstferien für Kinder etwas geboten werden.

Auch in den Pfingsferien soll es für Kinder eine Betreuung geben. Wer sich anmelden kann und wieviel es kostet.

Von Víktoria Gerg

Das Ferienbetreuungsangebot der Stadt Harburg weitet sich aus und gilt von diesem Jahr an auch für die Pfingstferien. Ebenso sollen vom 1. März an neben ortsansässigen Kindern auch Mädchen und Buben, bei denen sich der Arbeitgeber eines Elternteiles in Harburg befindet, die Ferienbetreuung nutzen können. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Die Gebühren bleiben gleich. Wenn nach diesen Regelungen noch Plätze frei sein sollten, dürfen auch Kinder die Betreuung wahrnehmen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen.

