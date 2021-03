vor 52 Min.

Harburg greift die Rücklagen an

Die Corona-Pandemie senkt die finanziellen Möglichkeiten der Stadt. Dennoch geht die Kommune einige größere Projekte an. Wie Bürgermeister Christoph Schmidt in die Zukunft blickt

Von Viktoria Gerg

Erweiterung der Kindertagesstätte, Grundstückserwerb und die Erschließung neuer Baugebiete – das sind, trotz schwierigerer Lage, die größere Vorhaben, die die Stadt Harburg dieses Jahr umsetzen will. Am Donnerstag stellte Bürgermeister Christoph Schmidt im Stadtrat den Haushalt der Kommune vor.

Die Corona-Krise geht auch finanziell nicht spurlos an der Kommune vorbei: „Bitte sehen Sie es uns nach, dass nicht alle Wünsche gleich bearbeitet und umgesetzt werden können. Dennoch bin ich überzeugt, dass neben mir auch das Gremium und alle Mitarbeiter der Stadt Harburg mit großem Engagement weiter am Wohle und der Zukunft der Stadt und seiner Stadtteilen arbeiten.“

Der positive Trend der vergangenen Jahre ist gebremst: Aufgrund der Pandemie wird die Stadt 300.000 Euro weniger Gewerbesteuer, rund 200.000 Euro weniger Einkommenssteuer und 50.000 Euro weniger Umsatzsteuer einnehmen. Die Steuereinnahmen betragen insgesamt knapp acht Millionen Euro der. Schwer wiegt auch, dass die Stadt aufgrund der relativen hohen Steuerkraft des Jahres 2019 heuer deutlich reduzierte Schlüsselzuweisungen des Freistaats erhält. Bei der Steuerkraft liegt die Stadt Harburg sieben Prozent über dem Landesdurchschnitt.

Einen großen Teil der Einnahmen will die Stadt aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Mündling und Großsorheim schöpfen. Hier werden 350.000 Euro erwartet.

Demgegenüber stehen die zahlreichen Ausgaben: Nach Angaben des Bürgermeisters soll der Schuldenstand bis zum Jahresende fast unverändert bei knapp drei Millionen Euro sein. Um die begonnenen Baumaßnahmen in den einzelnen Baugebieten und am Harburger Kindergarten erfolgreich abzuschließen, müsse die Stadt aufgrund der geringeren Einnahmen die angesparten Rücklagen zu einem Großteil aufbrauchen. Hier geht es um eine Summe von 2,7 Millionen Euro. Wahrscheinlich ist zudem eine Aufnahme eines Kredits in Höhe von 450.000 Euro erforderlich. Allerdings werden gleichzeitig Verbindlichkeiten in Höhe von fast 410.000 Euro getilgt.

Den größten Anteil der Ausgaben mit über vier Millionen Euro nehmen die Baumaßnahmen an der Kita Harburg und die Erschließung der Wohngebiete ein. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte, an der die Arbeiten kürzlich begonnen haben und spätestens im Juni 2022 abgeschlossen sein soll, sind 800.000 Euro eingeplant. Dadurch werden 24 neue Plätze geschaffen. 340.000 Euro staatliche Förderung wird dafür erwartet. Zudem werden für die Kinderkrippe zwei sogenannte Kinderbusse mit Elektroantrieb angeschafft, wofür 8000 Euro angesetzt werden. Für die Anschaffung wurden bereits Spenden in Höhe von 3000 Euro zugesagt.

Ein weiteres großes Projekt der Stadt dieses Jahr ist der Grundstückserwerb. Dafür werden 700.000 Euro eingeplant. In die Erschließung der Baugebiete Großsorheim und Mündling sowie die Fertigstellung der Deckschichten inklusive Kanalbau werden heuer 1,5 Millionen Euro investiert.

Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt im Zuge der Dorferneuerung in Ronheim seien kurz vor der Fertigstellung. Dafür benötige man noch knapp 600.000 Euro. Die Förderung dafür beträgt 290.000 Euro.

In den Abwasserbereich werden insgesamt rund eine Million Euro investiert. Um die abwasserrechtliche Genehmigung der zentralen Kläranlage aufrecht zu erhalten, soll ein Generalentwässerungsplan erstellt werden. Zudem muss es eine Bestandsaufnahme des Kanalnetzes geben. Für den Straßenunterhalt werden 150.000 Euro bereitgestellt. Geld steht auch für Planungen der Donauwörther Straße in Harburg, der Langgasse in Großsorheim und der Luggasse in Mündling bereit. Da die historische Brücke in Ebermergen saniert werden muss, werden für erste Sicherungsmaßnamen 50.000 Euro bereitgestellt. Für den Kauf des Erdgeschosses eines Gebäudes für den Dorfladen in Ebermergen plant die Kommune 200.000 Euro ein. Streusalz und externe Dienstleister des Winterdienstes werden mit 132.000 Euro veranschlagt. In den Schulen sollen die gesamte Netzwerkverkabelung erneuert und ein Glasfaseranschluss installiert werden. Kosten in diesem Jahr: 20.000 Euro. In den Ausbau der Breitbandversorgung einzelner Stadtteile werden 143.000 Euro investiert. An Fördermitteln sind hier 95.000 Euro zu erwarten.

Die Freiwillige Feuerwehr Heroldingen erhält ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug. 2021 soll für 75.000 Euro das Fahrgestell angeschafft werden. Für noch ausstehende Sanierungsleistungen an der Wörnitzhalle stehen 65.000 Euro bereit. Die Stadt erwartet hier aber auch noch 366.000 Euro an bereits zugesagten Fördermitteln.

Im Harburger Hallenbad sollen für 34.000 Euro die Beckenwasserpumpen ausgetauscht werden, wodurch eine Stromeinsparung von 53 Prozent prognostiziert wird. Die geplante Förderung wird mir 15.000 Euro angesetzt. Für die Altstadtsanierung, Innenentwicklung und Förderung privater Maßnahmen werden 80.000 Euro angesetzt. Erwartete Fördermittel: 49.000 Euro. Ein großer Teil der Ausgaben fließt in die Kreisumlage, auf die heuer 3,3 Millionen Euro entfallen. Diese Zahlungen müssen Kommunen an den Landkreis leisten, um dessen Finanzbedarf zu decken. Bürgermeister Schmidt sieht große Probleme auf die Kommunen im Landkreis zukommen, wenn die Kreisumlage auch in den kommenden Jahren in dieser Höhe bestehen bleibt. Die finanzielle Stärke werde in den kommenden Jahren abnehmen, weshalb neue Schulden aufgenommen werden müssten, um die Zahlungen an den Landkreis in dieser Höhe aufrecht zu erhalten.

Die Personalkosten steigen um fast 220.000 Euro. Gründe: Es wird ein Ausbildungsplatz geschaffen, es soll zusätzlichen Stellen geben in der Verwaltung und in Kindergärten. Für Bauhof und Kläranlage wird ein Elektriker gesucht.

Auch wenn die Lage dieses Jahr schwieriger ist, bleibt Bürgermeister Schmidt positiv: „Trotz niedriger Einnahmen werden wir weiter investieren, um unser Stadtgebiet noch lebenswerter und attraktiver zu gestalten. Unsere Bürger sollen sich bei uns wohlfühlen und gerne hier leben.“ Die Stadträte segneten den Haushalt einstimmig ab.

Themen folgen